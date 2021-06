Solutions 30 se : Nouveau réviseur d'entreprises choisi

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce que son directoire a décidé de soumettre à l'assemblée générale du 30 juin la nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur d'entreprises, en remplacement du cabinet EY dont le mandat s'achèvera à cette date.



'A l'issue du processus d'appel d'offres, les équipes du cabinet PKF Audit & Conseil ont remis la meilleure offre technique et ont montré leur capacité à conduire la révision des comptes de Solutions 30 et de ses filiales selon les normes en vigueur', explique-t-il.



Sous réserve que l'AG approuve cette nomination, Solutions 30 mettra en oeuvre un plan de transition adapté entre l'ancien et le nouveau réviseur d'entreprise, avec le soutien de Didier Kling, président de la Chambre nationale des conseils et experts financiers.



