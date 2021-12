Solutions 30 se : La procédure de conciliation désormais close

(CercleFinance.com) - Le groupe d'assistance informatique et numérique Solutions 30 a annoncé vendredi la conclusion positive de la procédure de conciliation qui avait été ouverte avec ses banques.



Le groupe technologique explique que cette décision fait suite à la publication de son rapport financier semestriel, qui contenait lui-même le rapport du réviseur d'entreprises sur les états financiers.



Ce dénouement signifie que Solutions 30 et ses banques retrouvent dès aujourd'hui un mode de collaboration usuel.



Dans son communiqué, Solutions 30 tient à remercier ses banques qui ont maintenu 'leur confiance et leur soutien' tout au long de cette période.



A la Bourse de Paris, l'action Solutions 30 s'adjugeait plus de 13% vendredi suite à cette annonce.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel