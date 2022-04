Solutions 30 se : Déception sur les marges, le titre chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les investisseurs sanctionnent lourdement Solutions 30 en Bourse ce jeudi après la publication de ses résultats annuels, marqués par un net tassement de ses marges.



La société de services intégrés, spécialisée dans les technologies numériques, a enregistré un chiffre d'affaires de 874 millions d'euros l'an dernier, contre 819,3 millions d'euros en 2020.



Ce chiffre correspond à une croissance de 6,7% d'une année sur l'autre, dont 3,6% en données organiques.



L'Ebitda ajusté s'établit, lui, à 82,4 millions d'euros à fin décembre 2021, en repli de 23% par rapport à l'exercice 2020, donnant une marge opérationnelle de 9,4% contre 13% un an plus tôt.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de TP Icap mettent en évidence un 'fort atterrissage des marges'.



'Dans le détail Solutions 30 explique cette forte baisse de la rentabilité par différents facteurs et notamment une moindre absorption des charges fixes mais aussi un très fort absentéisme lié au Covid (pas de télétravail pour les installations techniques) ainsi que des ruptures d'approvisionnement ayant pu masquer l'impact de la dynamique commerciale notamment à l'international', souligne la société de Bourse.



L'intermédiaire dit adopter en conséquence un scénario plus prudent sur le groupe, avec notamment un Ebit ajusté désormais attendu à 44,6 millions d'euros cette année, contre 55,1 millions d'euros précédemment.



Cet abaissement le conduit à réduire son objectif de cours à neuf euros, contre 11 euros jusqu'ici, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



A la mi-journée, le titre Solutions 30 décrochait de plus de 16%, au plus bas depuis quasiment un an.



