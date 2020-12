Solutions 30 se : Berenberg rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme son conseil 'achat' sur Solutions 30 avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 21,50 euros, dans le sillage d'une révision de ses estimations pour le groupe de solutions pour nouvelles technologies.



'Le ton de la direction est resté très positif, mettant en lumière une bonne activité actuelle et des opportunités de croissance supplémentaire en 2021-22', rapporte le broker allemand après des discussions avec elle.



Berenberg pointe aussi l'annonce par Solutions 30 de l'acquisition de Comvergent qui formalise son entrée au Royaume Uni, acquisition qui pourrait selon lui, 'ne pas être la dernière annoncée en 2020'.



