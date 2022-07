Solutions 30 se : Abandon du projet d'acquisition d'EnergyGo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solutions 30 a annoncé mercredi l'abandon de son projet de rachat d'EnergyGo, jetant l'éponge face à l'impossibilité de lever toutes les conditions suspensives liées à l'opération.



Le groupe technologique avait annoncé le mois dernier être entré en négociation exclusive en vue du rachat de cet expert français de la rénovation énergétique des maisons individuelles.



La finalisation de l'opération était néanmoins conditionnée au processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel, au feu vert des autorités réglementaires et à la levée des conditions suspensives usuelles.



Dans son communiqué, Solutions 30 dit vouloir continuer à concrétiser les nombreuses opportunités de croissance organique se présentant dans le secteur de la transition énergétique en capitalisant sur son savoir-faire et son historique en la matière.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Solutions 30 évoluait peu (+0,1%) après cette annonce. Le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.