Solutions 30 se : Le marché français fait tomber les comptes de Solutions 30 dans le rouge en 2022

(BFM Bourse) - Les comptes de la société luxembourgeoise spécialisée dans les prestations techniques pour les nouvelles technologies ont basculé dans le rouge en 2022. La dégradation du marché français est principalement à l'origine de ce dérapage des comptes.

La fin de semaine est compliquée pour Solutions 30. Le titre du spécialiste de l'installation de la fibre optique et des compteurs électriques Linky lâche encore 6,8% vendredi après-midi après avoir annoncé des résultats annuels plus dégradés qu'attendu par le marché.

La nouvelle du jour interrompt la belle dynamique initiée par l'action depuis le début de l'année. Après avoir perdu plus de 75% de sa valeur en 2022, Solutions 30 était en pleine opération séduction et avait commencé à convaincre les investisseurs de son redressement. En janvier dernier, la société avait fait état d'une fin d'année 2022 plus dynamique que prévu.

Or, les opérateurs n'avaient pas encore pris connaissance du reste du compte de résultats pour cet exercice même si Solutions 30 avait quand même prévenu que l'année 2022 allait être un exercice de transition et que les comptes associés à cette année allaient faire ressortir une marge d'Ebitda encore ponctuellement sous tension.

Une dégradation des conditions de marché en France

Mais les conditions de marché se sont dégradés davantage qu’anticipé par la société. Et les résultats aussi. Encore bénéficiaire de 21,5 millions d'euros en 2021, Solutions 30 a donc vu ses comptes virer au rouge à hauteur de 50 millions d'euros. La perte nette part du groupe affichée par l'entreprise s'avère supérieure à l'estimation de TP ICAP Midcap qui anticipait un résultat net négatif à hauteur de 14,5 millions d'euros.

Plusieurs facteurs expliquent ce basculement des comptes en territoire négatif. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a chuté de 43,3% à 46,7 millions d'euros en 2022. Solutions 30 explique cette dégradation de cette indicateur par une baisse de 16% de la contribution de la France. La marge opérationnelle dans l'Hexagone a en effet chuté à 4,9% en 2022, contre 13,1% en 2021.

La société a dû composer avec l’arrivée à maturité des marchés de déploiement et de construction du réseau FTTH, et surtout le retour à la normale du marché des raccordements d’abonnés après le pic d’activité exceptionnellement élevé intervenu pendant la crise sanitaire. Aussi, la fin programmée des déploiements de compteurs intelligents n’a pas pu être compensée par la montée en puissance des activités liées à la transition énergétique compte tenu des pénuries de composants.

"La transition opérationnelle qui était attendue en France s’est faite dans un environnement très perturbé et a été plus brutale que prévu", explique Solutions 30 dans son communiqué. TP ICAP Midcap note en parallèle la bonne progression du Benelux (+38% malgré un taux de marge en tassement à 12,8% contre 14,3% en 2021) et des autres pays (+24%) dont les contributions cumulées dépassent désormais celle de la France.

Des éléments exceptionnels viennent également grever les comptes de Solutions 30. Ils intègrent 11 millions d’euros d'ajustement de valeur sur des compléments de prix (earn-out) principalement liées au rachat des minoritaires des filiales du groupe en Allemagne et 11,7 millions d'euros d’éléments non-récurrents.

Des prévisions 2023 reconduites

"Les perspectives sont rassurantes, le début d’année semble favorable", ajoute Christel Cleme en charge de la couverture du titre. Pour 2023, Solutions 30 réitère en effet ses prévisions "d'une croissance à deux chiffres permettant de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires". Ce niveau de croissance extérioriserait une croissance supérieure à 10% "avec une marge d’Ebitda en redressement - anticipée à 8,5% - portée par le dynamisme du Benelux, le relais en cours des autres pays (notamment Allemagne) et la normalisation en France", rappelle TP ICAP Midcap.

A horizon 5 ans, la société confirme également son objectif d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, avec un taux d’EBITDA de 15%, "conformément au potentiel des marchés de Solutions 30 en Europe", poursuit TP ICAP Midcap.

"Après un exercice 2022 très décevant, le scénario d’un retour à la normale progressif des performances du groupe devrait se concrétiser sur 2023 et permettre un rebond pérenne du titre" indique Christel Cleme. L'analyste a ajusté à 4,4 euros sa mire sur Solutions 30 (contre 4,8 précédemment) un objectif de cours qui extériorise néanmoins un potentiel de hausse de plus de 125% aux cours actuels.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse