Solutions 30 se : Le chantier de la fibre en Italie profite à Solutions 30, qui rebondit en Bourse

(BFM Bourse) - Un consortium dirigé par Solutions 30 a remporté auprès de Telecom Italia un contrat de 210 millions d'euros pour le déploiement d'un réseau de fibre optique dans le nord de l'Italie, ouvrant au groupe une nouvelle phase de développement dans le pays. L'action en tire profit.

Après une période chahutée début décembre, où le cours de Solutions 30 a perdu plus de 50% en quelques jours après la publication d'un rapport anonyme accusant le groupe de liens avec le blanchiment d'argent et de nouvelles accusations de Muddy Waters, un fonds pariant sur une baisse du titre, l'actualité du titre fait à nouveau place aux annonces de contrats. Après celui remporté auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité et de gaz Fluvius, afin de procéder à l'installation de compteurs intelligents en Flandre, le groupe a dévoilé mardi matin un contrat important dans le domaine des télécoms en Italie. Vers 10h00, l'action regagne encore 1,16% à 13,04 euros (soit près de 74% de rebond par rapport au plancher du 15 décembre dernier).

Telecom Italia (TIM) a attribué à un consortium créé avec Elecnor un contrat d'un mondant de 210 millions d'euros sur cinq ans en vue du déploiement de son réseau fibre dans le Piémont et la Vallée d’Aoste. Ce premier marché s’inscrit dans le vaste projet de réseau unique de fibre optique de TIM en Italie. L'opérateur télécom avait lancé en septembre une série d’appels d’offres régionaux afin de sélectionner les prestataires qui assureront le déploiement du futur réseau FTTH.

"Un projet phare en Italie"

Solutions 30 (qui assurera et facturera 60% des prestations) et son partenaire ont donc été sélectionnés pour intervenir dans le Piémont et la Vallée d’Aoste, l'exécution débutant dès aujourd'hui.

"Nous remercions Telecom Italia pour leur confiance et sommes très heureux de devenir partenaire d’un projet phare en Italie, tant par son ampleur que par son caractère stratégique pour le pays", a déclaré Ruggero Fortis, le PDG de Solutions 30 Italia.

"L’Italie démarre enfin le formidable chantier de la fibre optique et Solutions 30 s'affirme dès le début comme l'un des leaders dans le domaine de la sous-traitance pour les opérateurs", apprécie Charles-Louis Planade chez Midcap Partners. "D'autres contrats pourraient suivre sur ce pays, mais aussi sur les autres pays d'Europe utilisant la fibre comme chantier de relance économique", estime l'analyste, qui avait largement conseillé de profiter de la chute du titre le mois dernier pour l'acheter. Sans surprise, le bureau d'études réaffirme donc sa recommandation d'achat, ainsi que son objectif de 20 euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse