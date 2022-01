Solutions 30 se : La progression du chiffre d'affaires de Solutions 30 se limite à 6,7% en 2021

Solutions 30 a fait état d'un repli de 8,4% de son chiffre d'affaires au dernier trimestre 2021, ce qui limite à +6,7% la progression des revenus pour l'ensemble de l'exercice. La firme envisage le retour à une croissance à deux chiffres cette année.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solutions 30 présente un chiffre d'affaires de 873,8 ME au titre de l'exercice 2021, en hausse de 6,7% par rapport à l'exercice précédent.



Si l'activité recule en France (-2,9%), elle est en nette hausse au Benelux (+17,5%) et dans les Autres Pays (+28,6%).



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 220,3 ME, en recul de 8,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



' En 2021, nous avons réalisé 50 ME de chiffre d'affaires sur des activités nouvelles pour le Groupe, malgré le contexte sanitaire et les problèmes d'approvisionnement. Et ce chiffre devrait encore doubler en 2022', assure Gianbeppi Fortis, président du directoire de Solutions 30.



Selon lui, 'en presque 20 ans d'existence, Solutions 30 n'a jamais eu de perspectives aussi favorables sur ses marchés, qui bénéficient à la fois de leviers de croissance structurels et des plans de relance massifs fléchés vers la transformation numérique et la transition énergétique'.



Solutions 30 vise ainsi 'une croissance rentable à deux chiffres en 2022' avec 'de solides perspectives de croissance à moyen terme.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.