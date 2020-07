Solocal group : L'action Solocal s'effondre pour sa reprise de cotation

(BFM Bourse) - Suspendu de cotation depuis le 3 juin dernier, le titre Solocal (ex-PagesJaunes) s'effondre lundi matin après l'annonce, vendredi, d'un plan de restructuration financière obtenu au terme d'"intenses négociations" auprès de ses créanciers.

Pas sorti d'affaire, Solocal, malgré l'accord obtenu de haute lutte avec ses principaux créanciers en vue du renforcement de son bilan vendredi. Pour sa reprise de cotation après avoir été suspendu plus de 3 semaines -à la demande du groupe qui estimait difficile de maintenir la confidentialité des informations durant la phase finale des négociations et a donc demandé à l'AMF de suspendre la cotation afin d’éviter la volatilité sur le cours et de prévenir tout risque d’abus de marché- le titre Solocal dévisse de 20,7% à 12,8 centimes d'euros, dans un volume d'échanges supérieur à 3% du tour de table peu après 10h30.

Si le président du conseil d'administration du groupe Pierre Danon s'est voulu rassurant sur BFM Business lundi matin, expliquant que l'accord obtenu avec ses créanciers étendait la visibilité financière du groupe jusqu'à "fin 2021", les investisseurs sanctionnent probablement le caractère dilutif de l'opération.

"N'ayant pu obtenir ni un PGE (prêt garanti par l'État, NDLR) ni une aide directe de l'État du fait d'un endettement financier trop élevé et de la documentation très restrictive de la dette obligataire, Solocal se voit contraint de faire appel au marché et opte pour une augmentation de capital de 347 millions d'euros" souligne Alessandro Cuglietta, analyste chez Midcap Partners, dans une note publiée lundi matin.

Réduction par deux de la dette du groupe

Dans le détail, l'opération consiste en une augmentation de capital réservée de 17 millions d'euros à 0,08 euro garantie à hauteur de 10,5 millions d'euros par Golden Tree (fonds new-yorkais, principal créancier du groupe) et d'une augmentation de capital ouverte de 330 millions d'euros à 0,03 euro avec maintien des droits préférentiels de souscription, dont 85 millions d'euros garantis par les créanciers en numéraire. "S'ajoute à cela l'attribution d'une action gratuite (une action nouvelle = une action ancienne) pour limiter la dilution des actionnaires existants" précise Alessandro Cuglietta.

Les actionnaires actuels pourront en outre participer à l'augmentation de capital s'ils le souhaitent pour éviter une très forte dilution de leur participation. Si aucun des actionnaires actuels ne souscrivait à l'augmentation de capital, leur participation globale se trouverait réduite à 9,8%, a indiqué Pierre Danon. Et "dans le cas où l'opération est souscrite à 100%, Golden Tree entrerait au capital de Solocal avec 15,5% de détention et obtiendrait 2 sièges sur 8 au conseil d'administration" indique l'analyste.

"Ainsi, Solocal bénéficierait à l'issue de l'opération d'une injection de 131 millions d'euros de cash, couvrant son besoin de 120 millions d'euros (le groupe estime en avoir perdu 140 millions d'euros de chiffre d'affaires sur deux mois et demi de confinement, NDLR) estimés sur les 18 prochains mois. La dette du groupe serait en outre réduite de 530 millions d'euros actuellement à environ 250 millions d'euros, ce qui permettrait de réduire drastiquement les charges d'intérêts (de 44 à 19 millions d'euros). Cette opération devrait donc "permettre au groupe de finaliser sa transformation tout en profitant d'une activité structurellement génératrice de cash" selon Alessandro Cuglietta.

Assemblée générale mixte le 24 juillet

"L'augmentation de capital a néanmoins un caractère extrêmement dilutif pour les actionnaires existants. Le niveau de dilution dépendra de l'issue de l'opération et du montant levé. Dans le cas où elle est souscrite à 100% (par les actionnaires actuels, NDLR), les actionnaires ne détiendraient en théorie plus que 73,8% du capital de Solocal" calcule le spécialiste du dossier chez Midcap. Cette opération sera sera suivie d'un regroupement d'actions (100 actions anciennes pour 1 nouvelle), permettant de ramener le cours nominal à un niveau moins déprimé.

L'opération sera votée à la majorité des 2/3 en assemblée générale mixte le 24 juillet prochain et Solocal "entrerait automatiquement en redressement judiciaire" en cas de vote contre rappelle l'analyste, qui précise que, dans ce scénario, "les créanciers se sont engagés à financer les 120 millions d'euros de cash nécessaire ainsi qu'à convertir la majorité de leur dette en actions, ne laissant plus que 2% du capital aux actionnaires". "Dans ce contexte, la seule option permettant aux actionnaires d'espérer retrouver tout ou partie de leur investissement est de voter en faveur du plan" conclut-il.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

