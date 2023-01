Soitec : Vise une hausse de CA d'environ 20% sur l'exercice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec annonce un chiffre d'affaires consolidé de 274 millions d'euros pour le 3ème trimestre de l'exercice 2022-2023 (clos le 31 décembre 2022), en croissance de 32% en données publiées par rapport au chiffre d'affaires de 208 millions d'euros réalisé au 3ème trimestre 2021-2022.



Cette hausse résulte d'une croissance de 25% à périmètre et taux de change constants conjuguée à un effet de change positif de 7%.



Au 3ème trimestre 2022-2023, Soitec a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 25% à périmètre et taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2021-2022.



' Cette performance résulte d'une croissance soutenue en Communications mobiles et d'une forte progression des ventes à la fois en Automobile & Industrie et en Appareils intelligents ' indique le groupe.



Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBITDA autour de 36%.



