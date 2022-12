Soitec : UBS confirme son conseil et l'objectif sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 211 E après l'annonce d'une coopération relative aux substrats en carbure de silicium (SiC) avec la qualification par STMicro de la technologie de production de substrats en SiC de Soitec.



' Soitec annonce que STM est le premier client pour sa technologie SmartSic ' souligne UBS.



L'objectif de cette coopération, qui porte sur les 18 prochains mois, est l'adoption par ST de la technologie SmartSiC TM de Soitec pour sa fabrication future de substrats en 200 mm destinés à la production de produits et de modules, avec une production en volume prévue à moyen terme.



