Soitec : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Soitec, avec un objectif de cours relevé de 175 à 205 euros afin de refléter le rebond récent des cours de bourse dans le secteur.



Après la publication des résultats semestriels du spécialiste des semi-conducteurs, Oddo indique avoir organisé un 'roadshow' à Paris et en a tiré les observations suivantes:



Le groupe fait face à un déclin des volumes de smartphones, son principal marché final (72% du CA FY 22) mais la contraction de la marge d'EBITDA au S1 (-130 pb à 35.5%) s'explique avant tout par l'impact des devises et l'inflation des matières premières.



Le broker rappelle que toutes les guidances sont confirmées pour cet exercice FY 23 (CA = +20% en organique, marge EBITDA quasi-stable à 36% et Capex bruts = +14% à 260 ME).



Enfin, la construction de l'usine Bernin 4, essentiellement dédiée au SmartSiC, est dans les temps et les premiers revenus en provenance de cette technologie disruptive sont toujours attendus sur l'exercice FY 24, indique Oddo.



Ainsi, 'au regard également de l'absence de changement stratégique majeur opéré par le nouveau CEO (du moins jusqu'à présent), nous restons positifs sur la valeur', conclut le broker.





