Soitec : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Soitec, avec un objectif de cours inchangé de 225 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats annuels présentés hier soir par Soitec se sont révélé 'sans grande surprise' (le CA avait déjà été communiqué en avril), hormis le résultat net qui est ressorti légèrement supérieur aux attentes à 202 ME, contre Oddo tablait sur 176 ME.



'S'agissant du prochain exercice FY23, les dirigeants réitèrent leur objectif d'un CA en croissance organique d'environ 20%', rapporte l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo n'anticipe pas de changement majeur dans ses prévisions de résultats et confirme son conseil en attendant d'y voir plus clair sur la gouvernance, sachant que le nouveau directeur général, Pierre Barnabé, en provenance d'Atos, prendra ses fonctions fin juillet.



