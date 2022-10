Soitec : Les objectifs de l'exercice 2022-2023 sont confirmés

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit 268 ME au 2ème trimestre 2022-2023, en croissance de 39% en données publiées et de 28% à périmètre et taux de change constants.



' Cette performance résulte d'une croissance soutenue dans chacun des trois marchés finaux : Communications mobiles, Automobile & Industrie et Appareils intelligents ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023 ressort en hausse de 18% à périmètre et taux de change constants à 471 ME.



' Les objectifs de l'exercice 2022-2023 sont confirmés : chiffre d'affaires attendu en hausse d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et marge d'EBITDA attendue autour de 36% ' indique le groupe.



