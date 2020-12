SODEXO : Scénario positif de court terme

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné SODEXO pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le 09 novembre, la configuration graphique de l'action du spécialiste de la restauration collective s'est métamorphosé a court terme, sur une bougie au corps très allongée, en marubozu blanc, qui a vu les cours regagner les moyennes mobiles courtes et longues dans un niveau de participation très puissant. La mobilisation du camp acheteur a été forte, tout au long de la séance, sans discontinuer. La consolidation consécutive (du 11 au 30 novembre) est très intéressante dans sa structure. Elle est en rectangle mince, à plat, et construite sur l'extrémité haute du corps de la bougie présentée plus haut. Le camp acheteur a gardé la main. Le gap baissier du 06 mars, alors en pleine panique boursière, peut servir d'objectif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SODEXO à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SODEXO au cours de 73.56 € avec un objectif à 82.600 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 69.910 €.

Le conseil SODEXO Positif 73.560 € Objectif : 82.600 € Potentiel : +12.29 % Stop : 69.910 € Résistance(s) : 82.600 / 92.200 / 100.000 Support(s) : 72.620 / 64.800 / 53.400

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime