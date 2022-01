Sodexo : Une nomination dans les services de santé aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé mardi la nomination de David Gillan au poste de directeur de la stratégie et de la fidélisation des clients chez sa filiale américaine de services de santé, Sodexo U.S. Healthcare.



Le géant de la restauration collective précise que David Gillan était jusqu'ici responsable des approvisionnements chez Vizient, un réseau américain de soins de santé.



Sodexo a également annoncé ce mardi que sa filiale Good Eating Company (GEC) s'était engagée à consacrer 15% de ses achats de produits alimentaires à l'agriculture régénératrice d'ici à 2025.



Rachetée en 2017, Good Eating est une entreprise de restauration sur le lieu de travail très présente au Royaume-Uni et en Irlande, qui essaie aujourd'hui de se développer aux Etats-Unis.



