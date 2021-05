Sodexo : Un projet d'agriculture urbaine à Clichy-sous-Bois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé lundi le lancement à Clichy-sous-Bois du projet 'La Passerelle', une structure d'innovation sociale devant notamment promouvoir l'agriculture urbaine.



Ce 'tiers lieu' basé au sein d'un quartier prioritaire ouvrira début 2022 et s'articulera autour d'une 'légumerie' visant à contribuer à l'emploi et à la promotion d'une alimentation locale.



Au total, ce sont quelque 350 tonnes de produits frais locaux qui y seront préparés chaque année, dont la moitié sera acheminée vers les circuits de distribution habituels de Sodexo.



L'autre moitié sera directement proposée aux consommateurs via des réseaux de vente au détail.



Toujours dans le cadre du projet, une crèche proposera 21 berceaux aux habitants, aux côtés d'une salle de formation et d'une salle de cohésion sociale devant être animée par des acteurs local.



Sodexo - qui dit avoir remporté un appel à projets lancé par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) avec le concept - vise pour 'La Passerelle' des comptes à l'équilibre dès la troisième année d'exploitation.



Les bénéfices seront réalloués au développement et à la duplication du modèle, Sodexo s'étant fixé comme objectif de lancer une dizaine de projets de ce type au niveau national d'ici 2025.



