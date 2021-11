Sodexo : Un contrat décroché en Pennsylvanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé lundi qu'il proposait désormais ses services de restauration au groupe Simpson, un ensemble de maisons de retraite basées en Pennsylvanie.



Aux termes de l'accord, le géant français de la restauration collective fournit depuis vendredi dernier les repas de plus de 700 résidents sur les sites de Simpson House, de Simpson at Jenner's Pond et de Simpson Meadows.



Dans un communiqué, Sodexo insiste sur l'approche 'collaborative' du contrat, qui doit permettre aux personnes âgées de choisir elles-mêmes leurs menus.



Le groupe explique qu'il compte également mettre en place sa technologie dite de 'Servi Robot', qui utilise des caméras et des capteurs laser afin d'apporter les assiettes de la cuisine vers les tables de la salle à manger des établissements concernés.



