Sodexo : Un broker craint une période de reprise plus longue

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Sodexo recule ce mercredi de -3,5%, aligné avec la Bourse de Paris, alors que dans une note publiée ce matin, un analyste chez Barclays confirme sa recommandation 'Sous-pondérer' sur celui-ci, en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus.



Du reste, le broker reste 'négatif' sur le secteur dans lequel évolue le groupe.



'Dans un communiqué, le groupe a quantifié (...) une baisse de 30% de ses revenus au second semestre de son exercice (impliquant une baisse du BPA de 60% pour l'exercice). Nous pensons que le résultat au S2 pourrait être pire que cela à la fois en raison d'une période de reprise plus longue', indique Barclays, qui fixe son objectif de cours à 96 euros.



