Sodexo : Stifel confirme son opinion et l'objectif

(CercleFinance.com) - Sodexo a déclaré ce matin avoir défini une nouvelle feuille de route pour accélérer le développement de son activité services avantages & récompenses (l'activité titres-repas).



Suite à cette annonce, Stifel confirme son opinion à conserver sur le titre avec un objectif de 75 E.



' Bien que cette nouvelle puisse être perçue négativement par le marché, nous la considérons en fait comme positive dans une perspective à moyen et long terme, étant donné l'attractivité de cette activité ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste souligne également que Sodexo a finalement pris la décision de ne pas ouvrir le capital de son unité de bons d'achat, Benefits & Rewards (environ 5% des ventes / environ 30% de l'EBIT ajusté). ' La décision est basée sur la valorisation, les différentes offres reçues étant très inférieures aux attentes. Notre évaluation se situe entre 3 à 3,5 milliards d'euros '.



' Nous comprenons que l'objectif est toujours de renforcer la gouvernance et d'accélérer la croissance, notamment par le biais d'une stratégie de diversification (de récents commentaires de la direction ont montré un intérêt pour les activités 'near-core') ' rajoute Stifel. ' Dans ce contexte, Sodexo continuera à rechercher des opportunités de croissance externe '.



