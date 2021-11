Sodexo : Se distingue dans l'indice DJSI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce ce soir rester en tête des leaders de son secteur dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), décrochant 'parmi les scores les plus élevés dans les domaines de l'environnement, du social, et de la gouvernance d'entreprise'.



Sodexo obtient notamment la meilleure note du secteur ' Restaurants and Leisure Facilities ', avec un score de 75 sur 100 (en progression de 2 points par rapport à 2020), évaluant la durabilité de l'entreprise, là où la moyenne des 28 entreprises du secteur est à 21, précise Sodexo.



Sodexo conserve la tête de la catégorie ' Environnement ', grâce à plusieurs engagements environnementaux majeurs parmi lesquels, et maintient son leadership en matière sociale, en obtenant les notes les plus élevées dans le domaine du respect des droits humains ou bien encore de l'impact de ses opérations au niveau local.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.