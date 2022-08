Sodexo : RBC relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a réitéré mercredi son opinion 'surperformance' sur Sodexo, tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre de 83 à 90 euros.



'Nous pensons que la publication des résultats annuels du groupe, le 26 octobre prochain, mais surtout la journée d'investisseurs prévue pour le 2 novembre, constituent deux catalyseurs de court terme pour le titre', souligne le courtier dans une note de recherche.



'S'il est vrai que des nuages sombres continuent de s'amonceler sur l'Europe, nous considérons que le profil d'activité hautement internationalisé de Sodexo, tout comme son exposition significative à la santé et à l'éducation, représentent deux facteurs d'attrait en comparaison du secteur des services aux entreprises dans son ensemble', ajoute-t-il.



