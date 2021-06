Sodexo : Partenariat étendu avec Kellogg's

(CercleFinance.com) - Sodexo et Kellogg's ont annoncé mardi qu'ils allaient étendre leur partenariat dans les substituts de viande à base de protéines végétales.



Aux termes de l'accord, le nouveau steak pour burger 'Incogmeato' développé par la marque MorningStar Farms ppartenant au géant américain de l'agroalimentaire sera proposé dans plus de 3000 restaurants exploités par le groupe français.



Sodexo proposait déjà dans ses cantines le burger végétalien Spicy Black Bean Burger de MorningStar Farms, fabriqué à partir de haricots noirs et de riz complet.



Cette nouvelle initiative est destinée à répondre à la demande croissante pour les viandes d'origine végétale et les substituts de viande, expliquent les deux groupes dans un communiqué.



