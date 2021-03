Sodexo : Partenariat avec HelloFresh sur les campus US

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé mardi la conclusion d'un partenariat avec HelloFresh, avec lequel le groupe va livrer des box de repas aux étudiants dans plus de 300 universités aux Etats-Unis.



Aux termes de l'accord, les utilisateurs de l'application de commande de repas BiteU développée par Sodexo pourront désormais sélectionner et recevoir des box personnalisées en fonction de leur régime alimentaire (végétarien, hypocalorique,...) ou de leur degré de simplicité.



Les boxes HelloFresh - une start-up créée à Berlin en 2011 - proposent des recettes qui prennent généralement moins de 30 minutes, en fournissant tous les ingrédients nécessaires à leur préparation.



