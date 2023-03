Sodexo : Oddo relève légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Sodexo, avec un objectif de cours relevé de 98 à 99 euros.



Alors que Sodexo publiera ses résultats S1 2023 le 5 avril avant Bourse, l'analyste anticipe un S1 solide avec un CA de 12 143 ME (+18.4%e en publiée), en ligne avec le consensus, en croissance organique de +13.1%, au-dessus du consensus à 12.4%.



De plus, 'nous anticipons un EBIT de 681 ME au S1 2023, en ligne avec le consensus à 679 ME, soit une marge de 5.6%, à +40 pb', poursuit Oddo.



Oddo table sur une croissance organique de 9.7% pour FY23e, contre 8.3%e précédemment, tandis que le consensus est à 9,5%.



'Au total, notre séquence de BPA est ajustée en hausse de 1.3% en moyenne sur 2023/2024e', conclut le broker.



