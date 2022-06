Sodexo : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Sodexo, avec un objectif de cours toutefois abaissé de 95 à 80 euros.



Le broker anticipe un chiffre d'affaires du 3e trimestre (mars à mai) de 5,38 MdsE, 1% au-dessus du consensus, et estime que Sodexo devrait réitérer ses objectifs annuels (soit une croissance organique du CA de 15 à 18% et une marge d'exploitation proche de 5% à taux de changes constants).



De son côté, Oddo cible une croissance de 15,2% et une marge de 4,9% à tcc. Le broker ajoute réduire ses attentes 2023/24e de c.5% pour 'tenir compte de la dégradation de l'environnement économique ainsi que d'un contexte inflationniste persistant.'



'La performance boursière a été impactée depuis le début de l'année par l'arrêt de la recherche concernant un nouveau CEO et la fin des discussions concernant la cession d'une part minoritaire dans l'activité BRS. Vraie vision stratégique ou regain d'inertie ? l'avenir le dira', conclut l'analyste.





