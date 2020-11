Sodexo : Oddo abaisse sa cible, dans l'attente de précisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que Sodexo vient de dévoiler un nouveau plan d'économies et de coûts de 350 millions de dollars, Oddo anticipe 'une réaction neutre du marché' en attendant les détails du plan qui devraient être dévoilés à partir de 14h, à l'occasion de la journée des investisseurs et analystes (Capital Market Day).



L'analyste révise son hypothèse d'EBIT à la baisse de -8% en moyenne sur 2021/2022, 'avec une croissance organique attendue désormais en recul de -3.6% en 2021 (vs +0.7% précédemment), dont -20% au S1 (guidance -20/-25%'.



Le broker maintient sa recommandation neutre sur le titre et abaisse son objectif de cours, passant de 58 à 55 euros.



