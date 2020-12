Sodexo : Note A obtenue auprès du CDP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du 5ème anniversaire de l'Accord de Paris, Sodexo annonce avoir obtenu pour la première fois la note de A du Carbon Disclosure Project (CDP), rejoignant les 270 entreprises leaders du changement climatique sur plus de 9.500 participantes.



Cette distinction récompense sa stratégie qui comprend un objectif aligné sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, ainsi que des actions concrètes pour réduire les émissions et la transparence dans les données.



'Nous continuons de progresser sur notre stratégie carbone, conformément à notre objectif, approuvé par l'initiative Science Based Targets, de réduire nos émissions de carbone de 34% d'ici 2025', indique Maria Outters, senior vice president, corporate responsibility.



