Sodexo : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé vendredi son objectif de cours sur Sodexo, le faisant passer de 78 à 89 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre du groupe français.



Dans une note consacrée aux spécialistes de la restauration collective, le broker américain indique avoir rehaussé ses prévisions de résultats sur le groupe afin de tenir compte de son récent relèvement d'objectifs.



S'il relève aussi ses estimations sur Compass, Jefferies estime que l'action Sodexo affiche aujourd'hui d'une valorisation plus séduisante, tout en bénéficiant d'un consensus moins exigeant que celui de son concurrent britannique.



L'action Sodexo s'inscrivait en baisse de 0,8% vendredi à la Bourse de Paris, contre une progression de l'ordre de 0,2% pour l'indice CAC 40.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.