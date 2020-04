Sodexo : Hausse de 3% du résultat net ajusté semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo publie au titre de son premier semestre 2019-20 un résultat net ajusté en hausse de 2,8% à 424 millions d'euros et un résultat d'exploitation en progression de 5,9% à 685 millions, générant une marge de 5,9%, stable à taux de change constants et courants.



Le chiffre d'affaires du groupe de services atteint 11.692 millions d'euros, en hausse de 5,9%, grâce à un effet de change positif, à l'impact des acquisitions et à une croissance interne de 3,2% emmenée par l'activité services avantages et récompenses (+4%).



A ce stade, Sodexo modélise une réduction du chiffre d'affaires au second semestre de 2,4 à 2,8 milliards d'euros par rapport à l'exercice précédent, et estime que l'impact sur le résultat d'exploitation se situerait autour de 25% de la baisse du chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SODEXO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok