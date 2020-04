Sodexo : Sodexo estime à un quart sa perte de chiffre d'affaires au second semestre

PARIS (Reuters) - Sodexo a estimé jeudi que la crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus entamera son chiffre d'affaires de 2,4 à 2,8 milliards d'euros au deuxième semestre de son exercice 2019-2020.

Le groupe français de services et de restauration explique avoir dû d'adapter à l'arrêt ou à la chute d'activité de ses clients affectés par les retombées de l'épidémie.

Pour les six premiers mois de son exercice décalé, Sodexo a toutefois fait état d'une hausse de 3,2% de son chiffre d'affaires à 11,7 milliards d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Nous faisons face à la fermeture partielle ou totale d’un nombre significatif de sites dans les segments Education, Services aux Entreprises et Sports & Loisirs, et au report d’un an des Jeux Olympiques", a expliqué son directeur général, Denis Machuel.

"Nous avons immédiatement identifié tous les moyens possibles pour réduire nos coûts, diminuer nos dépenses d’investissements et veiller à préserver notre trésorerie afin de réduire l'impact de cette baisse de chiffre d’affaires", a-t-il ajouté, précisant que Sodexo mettait tout en oeuvre pour recourir aux mesures de soutien gouvernementales.

C'est dans ce contexte que le groupe a annoncé la semaine dernière que ses cadres directeurs avaient accepté de réduire leur rémunération afin de contribuer à l'abondement d'un fonds de soutien de 30 millions d'euros dédié aux salariés fragilisés par la crise sanitaire.

Le groupe avait annoncé le mois dernier qu'il renonçait à ses objectifs annuels jusqu'à ce que "la situation se stabilise".

(Nicolas Delame avec Sarah Morland à Gdansk; édité par Henri-Pierre André)

Copyright © 2020 Thomson Reuters

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SODEXO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok