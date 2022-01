Sodexo : Entegra réalise l'acquisition de CHR-HA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Entegra, la filiale de Sodexo experte en solutions d'approvisionnement et optimisation des achats pour les métiers de l'hospitalité, développe son offre de services et sa clientèle en France en rachetant CHR-HA.



Cette société est spécialisée dans les achats groupés pour les établissements de l'hôtellerie et de la restauration indépendantes.



Avec près de 2400 adhérents, CHR-HA est l'un des acteurs-clés de l'approvisionnement pour les cafés, hôtels, restaurants et lieux de snacking.



' Entegra étoffe ainsi son portefeuille d'offres et de fournisseurs partenaires pour servir une clientèle plus large et accélérer sa croissance en vue de devenir le leader des achats groupés et de la performance des lieux d'hospitalité en France ' indique le groupe.



