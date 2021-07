Sodexo : En négociations exclusives avec Grandir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo fait part de son entrée en négociations exclusives avec le groupe Grandir en vue de combiner leurs activités globales de crèches, incluant Liveli en France, pour 'devenir un leader mondial des services à la petite enfance'.



Fondé en 2000, Grandir est un pionnier du développement du marché français des crèches privées. Au cours des dernières années, il est entré de manière sélective au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.



'Ce partenariat avec Grandir permettrait de combiner les activités de services à la petite enfance de Sodexo et l'expertise d'un leader reconnu dans l'éveil et l'éducation', explique Sodexo, qui deviendrait actionnaire minoritaire de Grandir à l'issue de l'opération.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.