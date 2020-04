Sodexo : Emprunt obligataire pour 1,5 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce avoir finalisé un emprunt obligataire d'un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches, 700 millions à cinq ans (avril 2025), à un taux de 0,785%, et 800 millions à neuf ans (avril 2029), à un taux de 1,123%.



Cette opération, largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens, vise à permettre à Sodexo d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer ses réserves de liquidité à long terme. Il affectera le produit net à ses besoins généraux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SODEXO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok