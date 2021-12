Sodexo : Dividende et nominations approuvés en AG

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que son assemblée générale, réunie le 14 décembre, a adopté toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration, dont le dividende à deux euros par action, avec détachement du coupon le 17 décembre et mise en paiement le 21 décembre.



L'AG a aussi approuvé le renouvellement du mandat d'administrateur de François-Xavier Bellon, pour une durée de trois ans, et la nomination de Jean-Baptiste de Chatillon en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de trois ans.



