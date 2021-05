Sodexo : Décision favorable du CIRDI face à la Hongrie

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a confirmé la décision arbitrale, favorable à Sodexo, rendue le 28 janvier 2019 dans le cadre de la procédure qui l'opposait à l'Etat hongrois depuis 2014.



Pour rappel, cette décision arbitrale ordonnait le versement par l'Etat hongrois d'une indemnité de 73 millions d'euros et d'intérêts à Sodexo, à la suite de changements législatifs et réglementaires sur le marché hongrois des titres-restaurant et titres-alimentation.



