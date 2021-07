Sodexo : Credit Suisse réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 76 E.



Après les résultats du 3ème trimestre, l'analyste abaisse ses estimations d'EBIT pour l'exercice 2021 de -1% (il considère qu'il s'agit d'une baisse de 1%) mais relève ses estimations d'EBIT pour l'exercice 2022 de 2% en tenant compte du nouveau contrat NHS annoncé le 2 juillet.



' La direction reste confiante dans sa capacité à supporter l'inflation et s'attend à ce que la disponibilité de la main-d'oeuvre s'allège progressivement ' indique Credit Suisse.



' Sodexo se négocie avec une décote de 12% par rapport à sa moyenne 2018/19 ce que nous considérons comme justifié compte tenu de nos préoccupations concernant les tendances de croissance sous-jacentes ' rajoute le bureau d'analyses.



