Sodexo : Bernstein relève à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Bernstein est passé mardi d'un conseil 'conserver' à une opinion 'surperformance' sur Sodexo, tout en conservant son objectif de cours de 94 euros sur le titre.



Dans une note de recherche, Bernstein fait remarquer que le titre Sodexo a affiché la plus mauvaise performance de tout le secteur de la restauration collective durant la crise du Covid-19.



'L'ensemble du secteur se traite aujourd'hui en-dessous de ses niveaux d'avant-Covid, illustrant les craintes d'un chamboulement structurel du métier en raison du télétravail', explique le bureau d'études.



L'analyste dit néanmoins d'attendre à un retournement de tendance avec la parution des résultats annuels du groupe, prévue le 28 octobre, qui devrait selon lui faire apparaître des performances supérieures aux prévisions, de solides perspectives ainsi qu'un possible retour au paiement d'un dividende.



Bernstein, qui estime que le redressement du marché de la restauration de collectivité est aujourd'hui mal évalué par le marché, évoque par ailleurs la nomination prochaine d'un nouveau directeur général qui pourrait bien redynamiser la croissance.



