Sodexo : Berenberg reste à l'achat, prévisions relevées

(CercleFinance.com) - Berenberg renouvelle ce mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 86 euros sur Sodexo, s'attendant à ce que le titre surperforme grâce à la reprise de ses marges.



'Nous continuons de penser qu'avec le redressement du marché de la restauration collective après l'épidémie de Covid, ce sont les principaux acteurs du secteur qui bénéficieront des nouveaux contrats, à la fois sous l'effet de premières décisions d'externalisation et d'une tendance de marché favorisant les plus grands acteurs au détriment des plus petits acteurs', explique le broker allemand.



Berenberg fait valoir que le carnet de commandes de Sodexo s'établit aujourd'hui à des nouveaux supérieurs à ceux de 2019, notamment grâce à de premières décisions d'externalisation prises par les organisations.



L'intermédiaire note que cette reprise de l'activité s'accompagne de marges bénéficiaires plus importantes que prévu, un constat qui l'amène à revoir à la hausse ses prévisions sur le groupe.



