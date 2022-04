Sodexo : Berenberg renouvelle sa recommandation d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Sodexo, assortie d'un objectif de cours de 87 euros, jugeant que les à-coups du redressement du groupe de restauration collective constituent une bonne opportunité pour se renforcer sur la valeur.



'Suite à la performance décevante récemment signée par le cours de Bourse de Sodexo, nous pensons que les investisseurs disposent d'un point d'entrée intéressant sur le titre', estime l'intermédiaire dans une note de recherche.



Dans son étude, Berenberg explique avoir un penchant pour les prestataires de services alimentaires susceptibles de bénéficier d'un certain nombre de moteurs de croissance, indépendamment de la remontée de l'inflation.



C'est le cas de Sodexo, assure-t-il, dont les récentes performances semestrielles n'ont pas été bien accueillies par le marché, en dépit de marges bénéficiaires jugées plutôt satisfaisantes.



'Nous encourageons les investisseurs à profiter de la récente faiblesse du titre et de sa décote significative par rapport à Aramark et Compass, qui constitue un bon point d'entrée', conclut Berenberg dans sa note.



