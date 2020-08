Sodexo : Berenberg relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur Sodexo de 70 à 74 euros, tout en maintenant son conseil d'achat sur la valeur.



L'intermédiaire financier estime que le secteur de la restauration reste très tributaire du retour des étudiants dans les universités, de l'inversion de la tendance au télétravail et de l'impact des livraisons de repas.



'Nous considérons que la tendance au télétravail due à l'épidémie de Covid-19 constitue une menace plus importante et plus immédiate que la livraison de repas', écrit-il dans une note.



Berenberg considère néanmoins qu'il existe des opportunités sectorielles, notamment du côté des grands groupes, qu'il juge mieux à même de tirer leur épingle du jeu face aux acteurs de plus petite taille.



Dans cet ordre d'idée, c'est Sodexo qui demeure sa valeur préférée au sein du secteur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SODEXO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok