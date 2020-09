Sodexo : Barclays reste à sous-pondérer sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé une performance du quatrième trimestre 2019-2020 en ligne avec ses hypothèses pour le second semestre publiées le 7 juillet.



Barclays souligne que le quatrième trimestre a été conforme aux prévisions antérieures (croissance de 27 % des ventes et baisse de 20 à 23 % des ventes avec le FCF entre -200 et +200 millions d'euros).



Le groupe a également annoncé aujourd'hui une charge de restructuration de 160 millions d'euros en 2020 qui devrait permettre de réaliser des économies similaires d'ici 2022.



Le communiqué fait également état d'une dépréciation de 250 millions d'euros (hors trésorerie) et d'une sortie d'impôt de 100 millions d'euros (hors trésorerie).



' Dans l'ensemble, nous ne voyons pas de surprises majeures dans ce communiqué et le considérons comme très conforme aux attentes du marché. Nos inquiétudes demeurent quant aux risques qui pèsent sur l'EBIT du consensus de 2021 et au-delà ' indique Barclays.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à sous-pondérer et réitère son objectif de 58 E.



