Sodexo : Acquisition de Frontline Food Services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Frontline Food Services (opérant commercialement sous la marque Accent Food Services). Cette société est un acteur majeur du marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord.



Après avoir acquis aux États-Unis en 2021 Foodee, start-up issue de la food-tech et Nourish et poursuivi l'expansion de son offre The Good Eating Company, Sodexo franchit une nouvelle étape majeure dans la stratégie de transformation de son modèle de restauration.



' Cette acquisition va permettre à Sodexo de renforcer son offre multicanale, notamment via le click and collect, les plats à emporter, la livraison et des formats de distribution sur site modulables et en libre-service (mini supérette, micromarchés, garde-manger et distributeurs de boissons et distributeurs automatiques connectés) ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.