Sodexo : Acquisition de Foodee aux Etats Unis

(CercleFinance.com) - Sodexo étend son offre de services de restauration en Amérique du Nord, avec l'acquisition de Foodee, leader des services de planification de repas aux entreprises



La plateforme comprend plus de 800 restaurants locaux dans 14 villes des États-Unis et du Canada et sera étendue à New York, Los Angeles, Dallas et Montréal au cours de l'année.



' Alors que la main-d'oeuvre évolue, nous croyons que les employés vont aimer la commodité et la variété que Foodee propose pour répondre à leurs besoins en matière d'alimentation. Nous avons déjà pu mesurer le succès du partenariat entre Foodee et Nourish Inc. pour servir nos clients en Californie du Nord. ' a déclaré David Bailey, DG des Services aux Entreprises de Sodexo en Amérique du Nord.



