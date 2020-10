Sodexo : 900 000 repas distribués en Inde

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce aujourd'hui avoir établi un partenariat avec India Food Banking Network et Zomato Feeding India afin de fournir une aide alimentaire quotidienne d'urgence aux salariés et aux familles à faible revenu des communautés touchées par la Covid-19 à Mumbai, Delhi NCR, Pune, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Ahmedabad, Kolkata, Patna et Varanasi.



85 000 bénéficiaires ont reçu 900 000 repas grâce à cette initiative, indique Sodexo.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel