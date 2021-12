Smtpc : Vinci et Eiffage offrent une rallonge aux actionnaires de SMTPC pour leur OPA

(BFM Bourse) - Vu la récente progression du cours de la Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage (concessionnaire du tunnel du Prado à Marseille) le duo d'actionnaires majoritaires revoit à 27 euros par action le prix de son OPA, contre 23 euros au départ. Soit une prime totale de 71% offerte aux minoritaires.

Après le (petit) coup de pouce consenti par le fonds britannique DBAY -de 30 à 31 euros- pour racheter la totalité du capital du spécialiste de l'expérience digitale SQLI, ce sont les actionnaires minoritaires de la SMTPC qui se voient offrir un supplément, plus significatif, par rapport à l'offre initialement envisagée sur la société.

À la tête des deux tiers du capital à eux deux, Vinci Concession et Eiffage avaient dévoilé en avril dernier leur intention de racheter le solde de l'entreprise exploitant le tunnel qui relie depuis 1993 les autoroutes A50 et A55. Les actionnaires majoritaires avaient alors indiqué qu'ils entendaient offrir 23 euros par action SMTPC (dividende attaché), traduisant une prime de 30,3% par rapport au cours précédant l'annonce.

Mais au regard de la hausse récente du cours de l'action, qui cote depuis mi-octobre au-delà du niveau de 23 euros, et "en vue de favoriser l'apport des actions à l'offre", Vinci Concessions et Eiffage ont décidé de libeller leur projet d'offre au prix de 27 euros par action, payable entièrement en numéraire. La prime offerte, par rapport au cours précédant l'annonce initiale du projet de rachat, monte ainsi à 71%. Le cours de SMTPC n'a plus atteint 27 euros depuis 2017.

Vinci et Eiffage entendent déposer l'offre "dans les meilleurs délais" au mois de décembre, pour une ouverture dans le courant du mois de janvier 2022. Le relèvement entraîne logiquement une nouvelle revalorisation en Bourse, le titre gagnant 5,49% jeudi matin à 26,90 euros (le léger écart représentant le coût du portage jusqu'à l'OPA effective).

