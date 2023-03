Smcp : La spéculation sur un changement d'actionnaire fait décoller le propriétaire de Sandro et Maje en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre du spécialiste du luxe accessible s'agite à la Bourse de Paris alors qu'un changement au sein de son actionnariat est en vue. La spéculation bat son plein à la veille de la présentation des comptes annuels de SMCP, propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot ou de Fursac.

Le feuilleton sur la recomposition de l'actionnariat de SMCP prend une nouvelle tournure ce mercredi. Les espoirs des marchés sont nourris par AlixPartners UK qui a annoncé vouloir céder 37% du capital dans le groupe de mode pour le compte de créanciers d'European TopSoho.

En Bourse cette agitation entraîne une poussée de SMCP. Le titre du spécialiste du "luxe accessible" s'offre un rebond de plus de 8%, pour figurer parmi les plus fortes progressions du marché parisien, à 7,99 euros.

Depuis un peu plus d'un an, la question revient régulièrement sur la table. En septembre 2021, European TopSoho avait fait défaut sur un emprunt obligataire échangeable en actions SMCP d'un montant de 250 millions d'euros et qui représentait environ 37% du capital du leader du "luxe accessible".

Ce défaut a entraîné de fait une évolution du capital du propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Les créanciers d'European TopSoho, réunis sous le "trustee" Glas (agissant pour le compte des créanciers, les fonds BlackRock, Carlyle, Anchorage, Boussard et Gavaudan) avaient ainsi récupéré 29% du capital pour se rembourser. Et non 37% pour rester sous le seuil des 30%, et s'éviter de déclencher une Offre publique d'achat (OPA).

Les 8% restants avaient été confiés au cabinet de conseil AlixPartners. C'est donc ce dernier qui va se charger d'orchestrer la vente de la totalité des 37% du capital de SMCP nanti et dont est théoriquement propriétaire le trustee Glas.

Le processus de vente pourrait prendre plusieurs mois et "sera structuré en deux phases", précisent les administrateurs d'AlixPartners UK. Durant la première phase, "qui devrait durer deux mois environ, il n'est pas prévu que les acquéreurs potentiels aient accès à des informations matérielles non publiques", ajoutent-ils.

"À ce stade préliminaire du lancement du processus de vente, le calendrier du processus de vente, la conclusion d’une vente des actions nanties, l’identité de l’acheteur (ou des acheteurs), et la présence d’un ou de plusieurs acheteurs pour tout ou partie des actions nanties restent inconnus", avance AlixPartners UK qui précise qu'il "est impossible à l’heure actuelle de déterminer si la transaction déclenchera ou non une offre publique obligatoire".

Des informations complémentaires jeudi ?

Cette spéculation sur un changement de mains de SMCP intervient la veille de la publication des résultats annuels du spécialiste du luxe accessible. La direction a confirmé avoir été informée de l'intention de Glas d'initier un processus de vente de 37% du capital de SMCP. Le spécialiste du "luxe accessible" sera probablement attendu à ce sujet en plus de l'annonce de ses comptes pour 2022. En octobre, la société avait confirmé ses objectifs pour l'année écoulée après avoir enregistré des ventes record sur la période estivale.

Pour 2022, SMCP vise une croissance à deux chiffres de ses ventes par rapport à celles de 2021, une marge d’EBIT (résultat opérationnel) ajusté en ligne avec 2021 (9,2% en 2021) "dans un contexte inflationniste marqué", et un ratio d’endettement net inférieur à 2 à fin 2022.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse