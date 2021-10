Smcp : 23% du capital de SMCP passe aux mains des créanciers de sa maison-mère chinoise

(BFM Bourse) - Les créanciers de Shandong Ruyi viennent de récupérer 23% du capital de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et de Fursac) du fait de la défaillance du groupe chinois, ex-propriétaire du spécialiste français du prêt-à-porter haut-de-gamme.

Le feuilleton SMCP avance : comme prévu, les créanciers de la société luxembourgeoise European TopSoho (filiale européenne du groupe chinois Shandong Ruyi), jusqu'alors actionnaire majoritaire de SMCP avec 53% du capital, sont en train de mettre la main sur le capital.

Le "trustee" Glas (agissant pour le compte des créanciers, les fonds BlackRock, Carlyle, Anchorage, Boussard et Gavaudan) a fait savoir mardi soir à l'Amf qu'il détenait désormais 23,08% du capital du groupe de prêt-à-porter soit près de 29% de ses droits de vote, selon une déclaration de franchissement de seuils publiée par l'AMF mardi soir.

Ce transfert d'actions fait suite au défaut de l'ex-actionnaire majoritaire de SMCP, incapable de rembourser un emprunt convertible de 250 millions d'euros, échangeable en actions SMCP et représentant environ 37% du capital de cette dernière. "L'emprunt obligataire est arrivé à maturité le 21 septembre et l'intégralité des sommes dues à ce titre sont devenues exigibles", a confirmé Glas.

European TopSoho "ne s'étant pas acquittée des sommes dues à bonne date", les créanciers lui avoir envoyé "une notification de défaut" ouvrant la voie à la conversion en actions SMCP des obligations qui avaient été émises en septembre 2018. Le trustee n'envisage pas de prendre le contrôle de SMCP, ni d'acquérir des actions supplémentaires.

Du 7 au 18 octobre, les créanciers vont pouvoir échanger leurs obligations en actions SMCP, mais le trustee Glas devrait plus vraisemblablement vouloir récupérer ses fonds. Une fois expirée cette période, le trustee devrait nommer "un "receiver", mandataire professionnel de droit anglais" -l'emprunt ayant été fait au Royaume-Uni- dont le rôle sera de "vendre à un tiers (...) l'intégralité des actions nanties, idéalement en bloc", est-il précisé dans l'avis de l'AMF. Ce processus de vente pourrait prendre plusieurs semaines.

Mercredi, le groupe français qui revendique un statut de "leader du luxe accessible", informé de la déclaration de franchissement de seuil de Glas, prend note que le trustee envisage de demander la nomination de trois administrateurs à son conseil d'administration en cas de prise de possession temporaire des actions, pouvant aller "jusqu'à 29% du capital social" - niveau évidemment pas anodin puisqu'il permet de rester juste en-deçà du seuil de 30% rendant obligatoire le lancement d'une OPA.

SMCP constate par ailleurs qu'European TopSoho "a initié un recours notamment contre Glas" et "indiqué examiner actuellement ses options dans le cadre de la présente situation".

European TopSoho a en effet annoncé mercredi, dans un communiqué mis en ligne sur son site, avoir demandé à un tribunal britannique d'enquêter sur une possible entente entre ses créanciers et leurs conseils, visant à leur permettre de "prendre le contrôle de SMCP à un prix sous-évalué". Au cours du premier semestre, le groupe textile avait renoué avec les bénéfices grâce à ses ventes en Asie et aux Etats-Unis, mais restait encore pénalisé par la crise sanitaire.

