Siemens : Vers la production de pantographes pour camions

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et Continental Engineering Services (CES), un fournisseur de services de développement et de production pour les technologies automobiles, annoncent leur collaboration afin de développer et fabriquer des pantographes pour camions.



Alors que la technologie eHighway de Siemens Mobility permet d'alimenter les camions en électricité via une ligne aérienne, la coopération entre les deux partenaires vise à électrifier certains tronçons clés des réseaux autoroutiers allemands avec des lignes aériennes de contact qui devraient permettre de réduire les émissions de CO2 des camions.



Les deux sociétés vont ainsi mettre en commun leurs savoir-faire pour débuter la production en série de pantographes adaptés aux camions.





