Siemens : Vers des diagnostics intelligents, avec Schaeffler

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un partenariat avec Schaeffler autour de diagnostics intelligents dédiés aux systèmes d'entraînement des moteurs.



A travers cette collaboration, Siemens associera sa plate-forme IIoT Sidrive IQ aux décennies d'expérience et d'expertise de Schaeffler dans la conception, la fabrication et l'entretien des transmissions.



Les diagnostics automatisés des roulements fourniront un indicateur crucial de l'état général et de la fiabilité d'un moteur, avec davantage de certitude et de précision qu'auparavant, précise Siemens.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel